La retta a cui una curva tende senza mai raggiungerla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La retta a cui una curva tende senza mai raggiungerla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASINTOTO

Significato/Curiosita : La retta a cui una curva tende senza mai raggiungerla

una retta è detta asintoto del grafico di una funzione quando la distanza di un punto qualsiasi della funzione da tale retta tende a 0 al tendere all'...

"intersezione all'infinito" che rende a "asintoto" di c. la retta di equazione x = a {\displaystyle x=a} è asintoto verticale alla curva rappresentativa della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con retta; curva; tende; senza; raggiungerla; Forte e sicura come una stretta di mano; Chiacchere a cui se di fretta si mette il bando; Grande fretta ; Viene montato sulla torretta della nave; È la tangente a una curva in un punto all infinito; Quella di strada si valuta in curva ; La curva relativa alla funzione del seno; La curva matematica che ricorda un filo tra due fusi; Quello labiale tende a ripresentarsi; Lo declina chi non intende accettarlo; Le tende il frugoletto; Risultato che soddisfa i due contende nti; L assenza di rovesci è la sua peculiarità; Si sposta senza meta; Risultato senza nemmeno un gol; Pontificano senza alcuna autorevolezza; Si tenta di raggiungerla ; Per raggiungerla bisogna superare le divisioni; Cerca nelle Definizioni