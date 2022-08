Recipiente multiuso per la pulizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente multiuso per la pulizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CATINO

Significato/Curiosita : Recipiente multiuso per la pulizia

Etichettatura per colla a freddo, a caldo ed adesiva. la gamma è completata dalle macchine per l'imballaggio di confezioni mono o multiuso, macchine selezionatrici...

Poggio catino è un comune italiano di 1 246 abitanti della provincia di rieti nel lazio. poggio catino sorge a 387 metri di altezza sul livello del mare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con recipiente; multiuso; pulizia; Un recipiente con il beccuccio; recipiente per gas o liquidi; Un recipiente flessibile; recipiente in cui i doratori fondono l oro prima di amalgamarlo col mercurio; Polvere multiuso per macchie, pelle, ecc..; Rivestimento multiuso a marchio registrato; Uncino multiuso ; Recipiente multiuso in plastica; Leggere impalcature mobili per eseguire lavori di pulizia e restauro; È addetto alla pulizia delle finestre; Spazzolino dedicato alla pulizia del wc; Prescrive la pulizia ; Cerca nelle Definizioni