C è quello frigio e quello... a sonagli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello frigio e quello... a sonagli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BERRETTO

Significato/Curiosita : C e quello frigio e quello... a sonagli

V secolo a.c. euripide lo citò, nella scena iniziale delle baccanti. i greci erano quindi convinti che lo strumento fosse di origine frigia, mentre i...

Turbante zucchetto basco berretta berrita berretto da baseball berretto da fumo berretto frigio berretto invernale o berretto di maglia (beanie in inglese)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

