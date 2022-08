La principale lingua degli ebrei europei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La principale lingua degli ebrei europei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : YIDDISH

Significato/Curiosita : La principale lingua degli ebrei europei

la storia degli ebrei risalirebbe, secondo la tradizione ebraica, ai patriarchi abramo, isacco e giacobbe, che vissero a canaan verso il xviii secolo...

La lingua yiddish, jiddisch o giudeo-tedesco (scritto: yidish oppure idish, lett. giudeo/giudaico; anche chiamata: mame-loshn... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con principale; lingua; degli; ebrei; europei; Il principale eroe della mitologia nordica; Di solito è l ingrediente principale delle candele; Fu la sposa principale di Ramses II; principale aeroporto di Roma; In uno scioglilingua è il figlio di Apollo; Portare da una lingua all altra; Lo studio dell evoluzione della lingua nel tempo; Lo è la lingua romanza; Il nome degli abitanti di Ankara in Turchia; Ai polsi degli arrestati; Le parti degli stami in cui si trovano i pollini; Astuccio corneo che forma il becco degli uccelli; Lo festeggiano gli ebrei ; L antica legge orale degli ebrei ; La donna secondo gli antichi ebrei madre dei demoni; Ingresso nell età matura per i bimbi ebrei : Bar __; Sono tra i più piccoli uccelli europei ; Gli europei di Bucarest; Nata nell America Latina da coloni europei ; È la più antica città fondata dagli europei in America; Cerca nelle Definizioni