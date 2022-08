Prendere un oggetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prendere un oggetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIGLIARE

Significato/Curiosita : Prendere un oggetto

Information hiding, l'accesso ai campi di un oggetto deve essere permesso solo tramite metodi invocati su quello stesso oggetto. il vantaggio principale è che il...

Un'esortazione a lorenzo de' medici «a pigliare l'italia e a liberarla dalle mani de' barbari», cfr. esortazione a pigliare l'italia [collegamento interrotto]... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

