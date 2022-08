Poco lucido, con la testa tra le nuvole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poco lucido, con la testa tra le nuvole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SVAMPITO

Significato/Curiosita : Poco lucido, con la testa tra le nuvole

Molto crudo e lucido una metafora della falsità dei rapporti umani. sulla destra, invece, è collocato il paesaggio, innaturale e poco accogliente, quasi...

Mentolo". nella serie animata di genere black humor happy tree friends lo svampito personaggio di lumpy è un alce. ^ (en) deer specialist group 1996, alces... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con poco; lucido; testa; nuvole; poco istruito; poco ... udibile; Attore ben poco spontaneo; Ne ha poco chi è arido; Rendono... lucido il lido; Il lucido incolore; Poco lucido ; Chi lo regge, rimane lucido ; Detesta to; Chiave esagonale maschio per viti con testa cava; Quelle che stanno in testa ; Una testa che cresce nell orto; Una... nuvole tta d insetti; nuvole di fumo artificiale; Là, in alto, oltre le nuvole .; nuvole tta nei comics brodo molto denso; Cerca nelle Definizioni