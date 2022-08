Persona i cui genitori non sono quelli biologici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persona i cui genitori non sono quelli biologici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ADOTTATA

Significato/Curiosita : Persona i cui genitori non sono quelli biologici

Un genitore è l'individuo che genera/cresce la progenie della propria specie. più precisamente, un genitore biologico è una persona che ha generato un...

Per mestiere interpreta persona ggi; persona che non si conosce; Se giunge la persona di cui si parla: lupus in __; L Hercule famoso persona ggio di Agatha Christie; Quello dei figli spetta ai genitori ; Il rendiconto che lo scolaro presenta ai genitori ; I genitori dei genitori dei propri genitori ; I... genitori di lui o di lei; sono paglie... e bionde; Così sono i sette di un famoso film western; sono cuccioli di anfibi anuri; Lo sono il riso, l orzo, il mais e il miglio; A quelli sott olio sono tolte le spine; Sono famosi quelli di Riace; Ci sono quelli scelti; Sono sempre più leggeri quelli delle biciclette; Catena di negozi di alimentari biologici ;