Si occupano della cosa pubblica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si occupano della cosa pubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POLITICI

Significato/Curiosita : Si occupano della cosa pubblica

che si occupano della contabilità finanziaria dell'organizzazione, e a risolvere le questioni tra il "boss" ed i "capidecina". al di sotto si trovano...

Centrale o ente territoriale, sia gli esponenti degli apparati dei partiti politici con responsabilità di rappresentanza e/o coordinamento e/o gestionali della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con occupano; della; cosa; pubblica; La occupano i giocatori di riserva; occupano chi non fa nulla; Le stanze di cui si occupano Scavolini e Berloni; occupano i posti barca più grandi; Il bandito della strage di Portella della Ginestra; Un ramo della medicina; Lo Scannabue della Frusta letteraria; Cavità della pipa dove brucia il tabacco; Una faticosa gara sciistica; cosa assurda; Qualcosa che prima non c era o non si conosceva; Qualcosa di tangibile e reale; Mese in cui cade la Festa della Repubblica ; Opera mai pubblica ta prima; pubblica libri e opere letterarie; La repubblica con Tallinn; Cerca nelle Definizioni