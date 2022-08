Il nome degli abitanti di Ankara in Turchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome degli abitanti di Ankara in Turchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANCIRANI

Significato/Curiosita : Il nome degli abitanti di ankara in turchia

ankara (pron. ànkara, afi: /'ankara/), talvolta italianizzata in ancara, anticamente angora, è la capitale della turchia nonché, con circa 5,6 milioni...

Turkey page, su fallingrain.com. url consultato il 7 novembre 2019. ^ ancirano, in treccani.it – vocabolario treccani on line, istituto dell'enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

