Medicinali per gli occhi - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : COLLIRI

A causa di occhi di gatto, il capo ha frequenti crisi di nervi e, dal quinto episodio, comincia ad assumere costantemente medicinali per la pressione...

i colliri sono formulati senza antimicrobico, vengono forniti in contenitori a dose unica. i colliri costituiti da una soluzione...

Altre definizioni con medicinali; occhi; Sferette medicinali ; È illustrativo per i medicinali ; Pastiglie medicinali ; Confezione per medicinali in pillole; Scendono dagli occhi ; Gatto americano robusto dagli occhi cerulei ing; Il cerchio che circonda la pupilla dell occhi o; I continui rintocchi della campana; Cerca nelle Definizioni