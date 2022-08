McDonald s, Kfc, Burger King... ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: McDonald s, Kfc, Burger King... ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FAST FOOD

Significato/Curiosita : Mcdonald s, kfc, burger king... ing

Il fast food (espressione inglese, letteralmente "cibo veloce", in italiano è anche detta "ristorazione rapida") è un tipo di ristorazione originatasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con mcdonald; burger; king; _ Mac, nei mcdonald s; Quello sassone si trova nei... mcdonald 's; Il clown mcdonald mascotte di una catena fast food; Così è anche chiamato l hamburger ; Una salsa per l hamburger ; Un piccolo elettrodomestico utile per fare hamburger o polpette; La salsa per l hamburger ; Tra le più grandi scoperte di Stephen Hawking ; I protagonisti di noti studi di Stephen Hawking ; Processo chimico detto anche cracking ; Un famosissimo best seller di Stephen king ; Cerca nelle Definizioni