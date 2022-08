S infila nelle narici dei buoi per condurli a mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S infila nelle narici dei buoi per condurli a mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NASIERA

Significato/Curiosita : S infila nelle narici dei buoi per condurli a mano

Trasferisce a lione e pubblica pantagruel con lo pseudonimo di alcofribas nasier (anagramma di françois rabelais). scrive una lettera a erasmo nella quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Ci si infila no le mani; Si infila no negli occhielli per chiudere un abito; S infila no sulle mani; Vi si infila lo stivale per salire sul cavallo; Ha interpretato il capitano Ultimo nelle fiction; Uccelli passeriformi diffusi nelle Americhe; C era una __ nelle fiabe; Una meticcia nata nelle Antille; Le narici del cavallo; Dividono narici ; Lo sono i setti tra le narici ; Dividono le narici ; Lo tiravano i buoi nella battaglia di Legnano; I guardabuoi diffusi nelle garzaie; Arnese per guidare i buoi ; L uccello... guardabuoi ; Montare in sella a degli equini per condurli ; Forte e sicura come una stretta di mano ; Illustrazione su antichi mano scritti; Finimento da cavallo per condurlo a mano a piedi; Spaghetti cinesi tirati a mano ;