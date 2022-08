Harold scrittore di Party Time - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Harold scrittore di Party Time. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PINTER

Significato/Curiosita : Harold scrittore di party time

Birthday party (rappresentato nel 1958) fu inizialmente un fiasco, nonostante la recensione positiva sul sunday times fattagli dal critico teatrale harold hobson...

Harold pinter (londra, 10 ottobre 1930 – londra, 24 dicembre 2008) è stato un drammaturgo, regista teatrale, attore teatrale, sceneggiatore, scrittore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con harold; scrittore; party; time; harold , primo ministro britannico dal 1964 al 1970; harold __, premio Nobel per la letteratura nel 2005; harold __, critico d arte fiorentino; L'harold Nobel per la letteratura nel 2005; Lo scrittore De Marchi iniz; Il Silone scrittore di Fontamara; Il Pintor scrittore ; Lo scrittore Stevenson iniz; Come chi ama party e vita mondana; Thomas Stearns, l’autore di “Cocktail party ”; Festa che si svolge in tenuta da notte: __ party ; Il Churchill che fu leader del Tory party inglese; Un tipo di investime nto finanziario; Il centime tro in breve; Le ultime dell eptathlon; Isola di cui parla Platone nel time o; Cerca nelle Definizioni