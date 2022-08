Fumo che nuoce ai non fumatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fumo che nuoce ai non fumatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PASSIVO

Significato/Curiosita : Fumo che nuoce ai non fumatori

Della loro diffusione spesso essi appaiono in forma estesa da "passivo" a "solare passivo", dato che definiscono "edifici che coprono la maggior parte del... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con fumo; nuoce; fumatori; Fanno luce e fumo ; Produce solo fumo ; Profumo , odore; Nuvole di fumo artificiale; Frequente disturbo che nuoce alla salute; Se è di proiettili nuoce più del vento; Pericolosità che nuoce ; Un provar che non nuoce ; Articolo per fumatori ; Un colore... per fumatori ; Fanno scintille... tra i fumatori ; Intossica i fumatori ; Cerca nelle Definizioni