Fiammate di calore improvvise - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiammate di calore improvvise. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VAMPATE

Significato/Curiosita : Fiammate di calore improvvise

Ritardo: la prima vera ondata di calore è risalita soltanto intorno al 25-30 luglio, anche se al nord vi fu una breve fiammata calda intorno a metà giugno...

Soffrono di vampate di calore durante la menopausa, altre hanno vampate leggere o infrequenti. nei casi peggiori si verificano dozzine di vampate di calore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con fiammate; calore; improvvise; Infiammate , infervorate; Possono sanguinare se infiammate ; Se infiammate bisogna rivolgersi a un dentista; Molecole emesse dalle cellule infiammate ; È un buon conduttore di calore ; È conduttrice di calore mna non di elettricità; Sviluppa luce e calore ; calore eccessivo e mancanza d acqua; Bizze improvvise ; improvvise deviazioni di un veicolo in corsa; Mosse rapide e improvvise ; Sensazioni improvvise di forte debilitazione; Cerca nelle Definizioni