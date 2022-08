Fanno parte della squadra di Governo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno parte della squadra di Governo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : SOTTOSEGRETARI

Significato/Curiosita : Fanno parte della squadra di governo

Ministri. il 5 settembre il governo prestò giuramento di fronte al capo dello stato. il governo ottenne la fiducia della camera dei deputati il 9 settembre...

Situazioni. il sottosegretario di stato comparve in francia nel 1815 con il governo dei cento giorni, che annoverava due sottosegretari di stato agli affari... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

