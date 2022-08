Erano monarchici russi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano monarchici russi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZARISTI

Significato/Curiosita : Erano monarchici russi

Considerato, insieme a tolstoj, uno dei più grandi romanzieri e pensatori russi di tutti i tempi. fëdor, secondo di otto figli, nasce a mosca nel 1821 da...

Aristocratici zaristi decise di ucciderlo sul finire del 1916, ma questo non consentì il recupero del prestigio dello zar. il sistema zarista venne rovesciato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con erano; monarchici; russi; erano ipocriti al tempo di Gesù; Così erano detti i nizariti, una setta islamica; Vi si ricoverano i malati; Per i greci erano le ninfe delle acque dolci; Stati monarchici ; Sono a capo degli stati monarchici ; Comandò in russi a; Scalda l acqua per il tè in russi a; Nome diffiusissimo in russi a; Celebre vittoria dei Prussi ani sui Francesi;