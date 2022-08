Un dolore fisico che non passa mai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dolore fisico che non passa mai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CRONICO

Significato/Curiosita : Un dolore fisico che non passa mai

Il termine dolore indica qualunque sensazione soggettiva di sofferenza provocata da un male fisico o morale. il dolore fisico è argomento della medicina...

Definisce "dolore cronico non oncologico". mentre il dolore acuto è considerato un sintomo di una malattia sottostante, il dolore cronico presenta caratteristiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con dolore; fisico; passa; dolore localizzato a livello muscolare; Provano piacere nel procurare dolore ; Indicibile dolore ; dolore lancinante; Il nome del fisico austriaco Stefan; Contrasto sia fisico che figurativo; L Ettore fisico scomparso misteriosamente nel 1938; Un dolore fisico diffuso; Francesco Saverio politico del passa to; Disciplina basata sul passa to; Grande dipinto murario tipico del passa to; passa no da una parte all altra;