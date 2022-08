Depongono le uova più grandi al mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Depongono le uova più grandi al mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRUZZI

L'ordine dei monotremi, gli unici mammiferi che depongono uova invece di dare alla luce dei piccoli (le altre quattro sono note complessivamente come echidna)...

Ai tinamo, pertanto gli struzzi sono classificati come gli unici membri dell'ordine. i primi fossili di uccelli simili a struzzi sono taxa risalenti al... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

