Così è la bocca... dei delusi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è la bocca... dei delusi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASCIUTTA

Significato/Curiosita : Cosi e la bocca... dei delusi

Comincia così a escludere serena dagli eventi sociali, non dicendole del party "baciami sulla bocca" che sta organizzando per raccogliere fondi per la "fondazione...

Col termine di asciutta (in dialetto milanese: sücia) si intendono gli annuali periodi di secca dei navigli milanesi. l'asciutta avviene di norma due... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con così; bocca; delusi; così sono i sette di un famoso film western; così può essere chiamato il cane di razza carlino; così è un giunto meccanico rotante di trasmissione; così è detto un algoritmo di crittazione; Si dice che il riso abbondi sulla loro bocca ; La bocca che mantiene un segreto; Emettere volontariamente aria dalla bocca ; In bocca all arbitro; Senso di delusi one o di irritazione; Lo fa raffreddare la delusi one; Senso di delusi one; delusi one difficile da buttar giù: __ amaro; Cerca nelle Definizioni