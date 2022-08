La città francese famosa per il suo sapone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città francese famosa per il suo sapone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MARSIGLIA

Significato/Curiosita : La citta francese famosa per il suo sapone

Tecnici su un grande periodico parigino... la stanza da bagno profumava di sapone al catrame, di lozione per i capelli, di acqua di colonia e di lavanda...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi marsiglia (disambigua). marsiglia (in francese: marseille [ma.sij()], in provenzale: marselha... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con città; francese; famosa; sapone; Antico magazzino delle città di mare; La città etrusca espugnata da Furio Camillo; città del Canada; città abruzzese i cui abitanti sono detti teatini; La loro cena è una nota commedia francese ; Nathalie __, scrittrice francese di Tropismi; __ +, rete TV francese a pagamento; Spaesato... alla francese ; Il Johannes compositore di una famosa ninna nanna; Città pugliese famosa per il Carnevale; La località spagnola famosa per la grotta con pitture preistoriche; La famosa fontana madrilena con i leoni; Il suo sapone è originario della Siria; Un detergente o sapone non aggressivo; sapone liquido per i piatti; Li tiene aperti il sapone ;