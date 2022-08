Busti... umani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Busti... umani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TORSI

Significato/Curiosita : Busti... umani

Scene spesso richiamano il culto dionisiaco; a volte sono grandi teste o busti umani il cui viso è colorato di una tinta rossastra con ombreggiature. spesso...

Luisa torsi (bari, 1964) è una chimica e accademica italiana, ricercatrice nel campo della diagnostica medica. si è laureata in fisica e ha conseguito... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

