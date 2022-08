L azione che rallenta un veicolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L azione che rallenta un veicolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FRENATA

Significato/Curiosita : L azione che rallenta un veicolo

Una ruota dentata simile ad un ingranaggio che gira con la ruota del veicolo ed un sensore di prossimità induttivo fisso che rileva il passaggio dei denti...

Dei veicoli garantendone la guidabilità durante le frenate. è integrato con i sistemi di frenata assistita. la nascita del moderno abs per autovetture... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con azione; rallenta; veicolo; Conformazione cistica a contenuto sieroso; Privo di colorazione ; Macchina per la lavorazione dei metalli; azione da stupido; Entra in pista per rallenta re i bolidi di Formula 1; Un dispositivo che rallenta la velocità; rallenta il traffico; Si azionano per rallenta re; Il motore di ogni veicolo ; È un veicolo velocissimo, ma ben poco usato; Un generico veicolo motorizzato a due ruote; Un veicolo come la mongolfiera;