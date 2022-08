L arte dei versi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arte dei versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POESIA

Significato/Curiosita : L arte dei versi

Nell'ambito concettuale dell'arte indicato in epoca moderna, in quanto il poeta era considerato un vate che componeva i versi ispirato dal dio, o dalle...

Disambiguazione – "poesie" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi poesia (disambigua) o poesie (disambigua). la poesia (dal greco antico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

