Aereo usato per spegnere incendi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aereo usato per spegnere incendi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANADAIR

Significato/Curiosita : Aereo usato per spegnere incendi

Metodo per contrastare gli incendi boschivi, vedi lotta aerea antincendio. canadair è stata un'azienda aeronautica civile e militare canadese, sussidiaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Guida un aereo o un elicottero; Il marchio del diffuso modello di aereo 747; Quella nera registra i dati di volo dell aereo ; Impalpabile, aereo , vago; Grosso uncino usato dagli scassinatori; È un veicolo velocissimo, ma ben poco usato ; Un animaletto usato come esca; Olio consacrato usato nel rito del battesimo; Aereo impiegato per spegnere incendi; I grossi aerei per spegnere gli incendi; Bombola rossa per spegnere incendi; Si emette per spegnere la candela; Spettacolare cottura con liquore incendi ato fra; L Antonio romanziere de Gli incendi ati; Una letale miscela incendi aria ad uso militare; Si dice di incendi o provocato intenzionalmente;