Veloce come un proiettile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veloce come un proiettile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPARATO

Significato/Curiosita : Veloce come un proiettile

Taskforce di auto veloci. si ritroverà accusato di omicidio e dovrà dimostrare velocemente la sua innocenza ritrovando il proiettile, rimasto conficcato...

(en) ho sparato a andy warhol, su allmovie, all media network. (en) ho sparato a andy warhol, su rotten tomatoes, flixster inc. (en, es) ho sparato a andy... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Un veloce treno che collega grossi centri; Così era chiamato un tempo il treno più veloce ; Animale terrestre più veloce del mondo; È più veloce del trotto; Forte e sicura come una stretta di mano; Bitorzolute come certe dita; Uccelli predatori come l aquila e il falco; Bianca come l avorio; Che cambia... come un X-Man; Gli agenti indossano quello antiproiettile ; La traiettoria del proiettile ; Massima distanza coperta da un proiettile ; La descrive un proiettile