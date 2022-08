L unica non immortale tra le Gorgoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L unica non immortale tra le Gorgoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MEDUSA

Significato/Curiosita : L unica non immortale tra le gorgoni

Con steno ed euriale, è una delle tre gorgoni, figlie delle divinità marine forco e ceto. secondo il mito le gorgoni avevano il potere di pietrificare chiunque...

medusa era l'unica a non essere immortale; nella maggioranza delle versioni viene decapitata da perseo. nelle rappresentazioni più antiche, medusa e... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

