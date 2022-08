Al termine del relax - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Al termine del relax. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Al termine del relax

Il termine relax è definibile come lo stato di riposo fisico e psichico totale indotto o voluto. più semplicemente, è lo stato umano naturale non alterato...

J-ax, pseudonimo di alessandro aleotti (milano, 5 agosto 1972), è un rapper, cantautore e produttore discografico italiano, noto per aver fondato il duo...