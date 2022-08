La temperatura che si misura a casa col termometro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La temperatura che si misura a casa col termometro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORPOREA

Significato/Curiosita : La temperatura che si misura a casa col termometro

Il termometro galileiano (o ad ampolla) è un particolare tipo di termometro atto a misurare la temperatura atmosferica probabilmente ideato da galileo...

Indice di massa corporea (en) indice di massa corporea, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. indice di massa corporea - imc, come calcolarlo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

