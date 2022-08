Tecnica artistica che può essere a puntasecca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tecnica artistica che può essere a puntasecca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INCISIONE

Significato/Curiosita : Tecnica artistica che puo essere a puntasecca

L'omonima località siciliana, vedi punta secca. la puntasecca è una tecnica incisoria di stampa in cavo (tecnica diretta): inizialmente il termine indicava lo...

Contiene il lemma di dizionario «incisione» wikimedia commons contiene immagini o altri file su incisione (en) incisione, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

