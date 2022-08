Subiscono un presidio militare intorno a loro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Subiscono un presidio militare intorno a loro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASSEDIATI

Significato/Curiosita : Subiscono un presidio militare intorno a loro

Paese una crisi economica e demografica. le condizioni economiche subiscono una stasi a causa di diversi fattori tra cui l'insalubrità delle zone paludose...

Macchine adatte a scardinare o a superare le mura delle città nemiche degli assediati, oltre ad una serie di congegni di artiglieria, in parte ereditati dai... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Macchine adatte a scardinare o a superare le mura delle città nemiche degli assediati, oltre ad una serie di congegni di artiglieria, in parte ereditati dai... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022