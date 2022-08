Sostanza usata per proteggere disegni da acqua e polvere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza usata per proteggere disegni da acqua e polvere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FISSATIVO

Significato/Curiosita : Sostanza usata per proteggere disegni da acqua e polvere

Realizzazione di disegni ad intarsio, nelle decorazioni di mobili, soprattutto in epoca rinascimentale; altri utilizzi sono per gioielleria e bigiotteria,...

In profumeria, un fissativo è una sostanza naturale o sintetica che, aggiunta a componenti volatili, ne riduce la velocità di evaporazione e ne migliora... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

In profumeria, un fissativo è una sostanza naturale o sintetica che, aggiunta a componenti volatili, ne riduce la velocità di evaporazione e ne migliora... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022