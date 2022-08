Un ramo della medicina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ramo della medicina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : OSTETRICIA

Significato/Curiosita : Un ramo della medicina

La medicina interna, accanto alla chirurgia e alla diagnostica, è un ramo prevalentemente terapeutico della medicina umana. la locuzione medicina interna...

Contiene il lemma di dizionario «ostetricia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ostetricia ostetricia, su treccani.it – enciclopedie on... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

