Si portano anche al polso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si portano anche al polso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OROLOGI

Significato/Curiosita : Si portano anche al polso

Ragazze portano al polso un braccialetto di questo tipo regalato dal proprio ragazzo. il corsage può essere realizzato con fiori freschi, ma anche con fiori...

Marche e principale esportatore di orologi di qualità. questa nazione ha saputo infatti investire nella produzione di orologi artigianali pregiati, ma ha anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Altre definizioni con portano; anche; polso; Si portano ai polsi; Le portano meno donne d una volta; La comportano le sventure; Non sopportano le donne; Fungo detto anche ditola; Guida auto di servizio bianche e azzurre; Comprende anche il Giappone e la Cina; Poeticamente è chiamata anche stella cadente; La si sente pulsare quando si tasta il polso ; Così è uno che ha polso ; Osso che appartiene all articolazione del polso ; La dimostra l uomo di polso ; Cerca nelle Definizioni