Un pilastro a forma di donna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pilastro a forma di donna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARIATIDE

Significato/Curiosita : Un pilastro a forma di donna

Cercando altri significati, vedi i pilastri della terra (disambigua). i pilastri della terra (the pillars of the earth) è un romanzo storico pubblicato nel...

Su cariatide wikizionario contiene il lemma di dizionario «cariatide» wikimedia commons contiene immagini o altri file su cariatide (es) cariatidi, telamoni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Altre definizioni con pilastro; forma; donna; pilastro celebrativo; Piastra di fondazione di un pilastro ; Nell architettura classica è la statua di donna usata come colonna o pilastro ; pilastro incassato; Un estensione in informa tica; Una forma di governo autoritario; Vende prosciutti, forma ggi e insaccati; Così è la casualità in ambito informa tico ing; donna che non mangia prodotti di origine animale; Calze da donna che arrivano sopra il ginocchio; donna con il blasone; donna che tende a difendere; Cerca nelle Definizioni