Ospita frati - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : MONASTERO

Significato/Curiosita : Ospita frati

Il convento del bosco ai frati (convento di san bonaventura) si trova a san piero a sieve, nel comune di scarperia e san piero, circondato da boschi di...

Vedi monastero (disambigua). il monastero è un complesso di edifici destinati alle monache o ai monaci di differenti religioni. il lemma "monastero" entra... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Lo vestono i frati ; I nazisti la usavano per creare messaggi cifrati ; Le hanno frati e monaci; Lo portano i frati alla cintola;