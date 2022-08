La nota centrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nota centrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : FA

Significato/Curiosita : La nota centrale

in particolare è la sesta nota della scala maggiore di do e anche la prima nota (la tonica) della scala minore omonima, ossia la scala minore "fondamentale"...

Di facoltà fa – codice vettore iata di safair fa – codice fips 10-4 delle isole falkland fa – codice iso 639 alpha-2 della lingua persiana fa – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Altre definizioni con nota; centrale; Un atto del nota io; Piccolo registro per annota re liste di nomi; La sua presa diede inizio ad una nota rivoluzione; La loro cena è una nota commedia francese; Città turca che sorge nell Anatolia centrale ; Si calcola in base al meridiano centrale di un fuso orario; Le Alpi di un tratto centrale ; Popolo di lingua turca stanziato nell Asia centrale ;