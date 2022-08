Il mare che circonda le isole Tremiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mare che circonda le isole Tremiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ADRIATICO

Significato/Curiosita : Il mare che circonda le isole tremiti

isole tremiti è un'area marina protetta della puglia istituita nel 1989, che protegge l'area marina di 1.466,0 ettari che circonda le isole tremiti....

Disambiguazione – "adriatico" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi adriatico (disambigua). il mare adriatico è il braccio del mar mediterraneo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Altre definizioni con mare; circonda; isole; tremiti; Usurare, consumare ; Il cantante Cellamare ; Tre lettere per il mare sciallo; Firmare sul retro un assegno o una cambiale; circonda l Isola Tiberina; Si dice del territorio che circonda Catania; Il cerchio che circonda la pupilla dell occhio; circonda no i continenti; Le isole che comprendono Samo; Effettua rapidi collegamenti con le isole ; Le isole di fronte alle Highlands scozzesi; Comprende le isole Samoa; Porto d'imbarco per le tremiti ; Un imbarco per le tremiti ; Una delle isole tremiti ; Cerca nelle Definizioni