Macchina per la lavorazione dei metalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchina per la lavorazione dei metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FRESATRICE

Significato/Curiosita : Macchina per la lavorazione dei metalli

Le tecniche di lavorazione dei metalli si suddividono in due tipi: lavorazioni a caldo; lavorazioni a freddo. con i termini "a caldo" e "a freddo" non...

Intacchino il filo tagliente. ci sono due tipi principali di fresatrice: verticale: una fresatrice verticale ha piano orizzontale x-y e un motore montato su... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Altre definizioni con macchina; lavorazione; metalli; Una macchina che aspira l acqua; Un macchina rio presente nei mulini industriali; Una macchina per lo stampaggio; Gli ingegneri che progettano organi artificiali e macchina ri per diagnosi; Settore che riguarda la lavorazione della terra; Attiva processi nella lavorazione del formaggio; Un sistema di lavorazione degli spumanti; La fase conclusiva della lavorazione di un prodotto; Confezione metalli ca per bibite; Vende gioielli composti da metalli preziosi; Sottili lastre metalli che; Lingotti metalli ci; Cerca nelle Definizioni