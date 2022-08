Località affacciata sul golfo di Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località affacciata sul golfo di Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ERACLEA

Significato/Curiosita : Localita affacciata sul golfo di venezia

Veneto) è un comune italiano di 12 039 abitanti della città metropolitana di venezia in veneto, affacciato sul golfo di venezia. le estati sono generalmente...

– se stai cercando altri significati, vedi eraclea (disambigua). eraclea (fino al 1950 grisolera, eraclea o grixolera in veneto) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Altre definizioni con località; affacciata; golfo; venezia; Nota località del Biellese; La località del Pisano nota per la battaglia ritratta in un trittico di Paolo Uccello; La località spagnola famosa per la grotta con pitture preistoriche; località che dà il nome a una varietà di aglio; Grande penisola affacciata sul Mar Nero; Lo stretto su cui è affacciata Istanbul; Si canta all amata affacciata alla finestra; Grande e italiano nel mar Ionio: golfo di __; Il vulcano nel golfo di Napoli; Località balneare nel golfo della Spezia; golfo del Myanmar; Isola di venezia che dà il nome ad un noto ponte; È prima di venezia ; Famiglia di dogi venezia ni; Accomuna Rio de Janeiro, venezia , Viareggio;