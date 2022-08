Idoneo, appropriato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Idoneo, appropriato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OPPORTUNO

Significato/Curiosita : Idoneo, appropriato

può essere stabilizzato mediante appropriato trattamento ad elevata temperatura o grazie alla presenza di idonee sostanze apprettanti. (en) goffratura...

Forma di polvere e miscelati con un opportuno legante che serve a impedire che la reazione avvenga in assenza di opportuno innesco termico. dalla reazione...

