Un gruppo di satelliti per studi di meteorologia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gruppo di satelliti per studi di meteorologia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : METEOSAT

Significato/Curiosita : Un gruppo di satelliti per studi di meteorologia

Voce principale: meteorologia. la storia della meteorologia s'intreccia con quella dell'astrologia, poiché sin dall'antichità le due scienze procedettero...

In telecomunicazioni il sistema meteosat è una costellazione di satelliti artificiali meteorologici geostazionari gestita da eumetsat (european organisation... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Altre definizioni con gruppo; satelliti; studi; meteorologia; Sorvegliato da un reparto armato o da un gruppo di vigilanza; gruppo di case di campagna; Piattaforma del gruppo Google; La Carla attrice del gruppo comico Broncoviz; L osservazione del territorio per mezzo di satelliti artificiali; Alimenta i satelliti artificiali; Galileo scopre i satelliti medicei; Una serie di satelliti artificiali statunitensi; studi o dei fenomeni luminosi; Il liceo in cui si studi a il greco; Lo studi o dell evoluzione della lingua nel tempo; studi oso di tutto ciò che è asiatico; In meteorologia è l'area di bassa pressione atmosferica; Cerca nelle Definizioni