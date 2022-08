Grossa trave trasversale alla ruota di poppa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossa trave trasversale alla ruota di poppa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DRAGANTE

Significato/Curiosita : Grossa trave trasversale alla ruota di poppa

L'appunto), alla fonda, alla ruota o al rollo. es. alla fonda in rada, alla fonda in porto. alla lunga cavo d'ormeggio che da prua e da poppa si allontana...

