Ne è fatta la coda di chi si sente in colpa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne è fatta la coda di chi si sente in colpa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PAGLIA

Significato/Curiosita : Ne e fatta la coda di chi si sente in colpa

L'espressione è derivata da un proverbio: "chi ha la coda di paglia, ha sempre paura che gli pigli fuoco". una persona con "la coda di paglia" si aggira tra...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi paglia (disambigua). la paglia (dal latino palea) è quel prodotto agricolo costituito dai culmi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Altre definizioni con fatta; coda; sente; colpa; La faccina fatta con due punti e parentesi aperta; Pasta fatta in casa a base di patate; Compiere una promessa fatta ; fatta ... ma senza consonanti; Ricetta romana per cucinare la coda del bue; Gallinacei dalla coda lunghissima; La coda dell Eurostara; La coda ... del go-kart; Un macchinario presente nei mulini industriali; Consente al sub di respirare l aria della bombola; Consente di rappresentare un altra persona; Arriva dopo il presente ; Per Vasco era colpa sua; La colpa , se ho torto; Quella di Stendhal insorge... per colpa dell arte; L antitesi della colpa ; Cerca nelle Definizioni