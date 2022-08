Era un seguace del movimento di Francisco Franco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era un seguace del movimento di Francisco Franco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FALANGISTA

Significato/Curiosita : Era un seguace del movimento di francisco franco

Dei fiori, è un movimento di controcultura giovanile che ha avuto inizio negli stati uniti d'america nel corso degli anni sessanta del xx secolo, presto...

Operai caddero altri tre militanti il 9 febbraio 1934 a madrid lo studente falangista matías montero fu ucciso da due militanti del "partido socialista obrero... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

