Era un campo di lavoro forzato in Siberia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era un campo di lavoro forzato in Siberia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GULAG

Significato/Curiosita : Era un campo di lavoro forzato in siberia

siberia e dell'estremo oriente russo, dove cioè il numero di lavoratori e volontari era insufficiente. i prigionieri svolgevano i lavori forzati in condizioni...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gulag (disambigua). gulag (pron. [gu'lag]; in russo: - -... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Altre definizioni con campo; lavoro; forzato; siberia; Zona del campo di rugby situata dietro le porte; Il calcio che vede in campo giocatori di plastica; Lo è un campo ricoperto di margherite; Simile al baseball ma con campo più piccolo ing; Un lavoro fatto con il bulino; Compensi attribuiti a chi ha compiuto un lavoro ; Lo scopo del lavoro del medico; lavoro che ridà il taglio ad una lama; Emigrante... forzato ; Un duo rinforzato ; Come un nastro adesivo rinforzato e resistente; Un debito... rafforzato ; Pianura siberia na; Il lago siberia no più profondo del mondo; Braccio di mare tra l Alaska la siberia ; In siberia è assai rigido; Cerca nelle Definizioni