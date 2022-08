Confezione metallica per bibite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confezione metallica per bibite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LATTINA

Introdotto un robottino semovente, rover (in italiano girellone) che porta bibite agli agenti, smista la corrispondenza e costituisce le scenette comiche;...

Alluminio (una normale lattina contenente una bibita gassata da 33 cl.). attorno alla penultima decade del xx secolo la tradizionale lattina in latta o acciaio... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Altre definizioni con confezione; metallica; bibite; Semi usati nella confezione di molti dolci; confezione da venti pacchetti di sigarette; confezione da salumieri; confezione per medicinali in pillole; Una lega metallica ; Lamina metallica decorata; La torre metallica simbolo di Parigi; Una lastra metallica ; Si usa per sorbire bibite ; Contenitore per bibite ; Sigla delle bibite con tre vitamine; Vi si vendono bibite ;