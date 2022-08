La città etrusca espugnata da Furio Camillo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città etrusca espugnata da Furio Camillo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VEIO

Significato/Curiosita : La citta etrusca espugnata da furio camillo

Cremera), la guerra si conclude nel 396 a.c. con la distruzione della città etrusca ad opera di furio camillo, dopo un assedio di dieci anni. a questo punto...

Coordinate: 42°01'26n 12°24'05e / 42.023889°n 12.401389°e42.023889; 12.401389 veio (in latino veii) fu un'importante città etrusca, situata nel centro della... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

