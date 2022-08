Cessione di articoli a prezzo ridotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cessione di articoli a prezzo ridotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SVENDITA

Significato/Curiosita : Cessione di articoli a prezzo ridotto

Pari al 22% del prezzo sulle transazioni effettuate da consumatori finali, con alcune eccezioni. rappresenta una delle principali forme di entrate tributarie...

Copertina di svendita totale, fabio concato, harmony records, lph 8030, 1978. (en) svendita totale, su discogs, zink media. (en) svendita totale, su musicbrainz... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 15 agosto 2022

Forma di prestito: cessione del __ dello stipendio; Permesso, concessione ; Il Menenio che mediò la secessione sull Aventino; Una successione di cose uguali; Gli articoli come il o la; L abbreviazione NB in saggi e articoli ; Si segna sugli articoli esposti; Famosa catena di articoli sportivi; Se ne possono prendere due... al prezzo di uno; Il disprezzo punito dalla legge; prezzo , costo; Rivendono i biglietti a prezzo maggiorato; Mattone di spessore ridotto ; ridotto apporto di sangue in un area del corpo; È un computer ridotto ; Lo è il metallo che può essere ridotto in lamine senza rompersi;