Un celebre film con John Wayne - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : RIO BRAVO

Significato/Curiosita : Un celebre film con john wayne

john wayne, pseudonimo di marion robert morrison (winterset, 26 maggio 1907 – los angeles, 11 giugno 1979), è stato un attore statunitense. soprannominato...

Il film del 1959 diretto da howard hawks, vedi un dollaro d'onore. rio bravo (rio grande) è un film del 1950 diretto da john ford. assieme a il massacro...

